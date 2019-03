Verwarmingszaak Huis De Cuyper wil luchtkwaliteit verbeteren met uitdelen van premie Antoon Verbeeck

05 maart 2019

Samen met 40 Vlaamse ondernemers, waaronder Huis De Cuyper uit Duffel en uit Beerzel, organiseert Stroomop, specialist in milieuvriendelijk en CO2-neutraal verwarmen met pellets, voor de derde keer de actie vervangjeoudekachel.be om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. Voor elke kachel die ouder is dan 10 jaar en vervangen wordt door een performanter model, verlenen zij tot eind maart een premie van 300 euro. “Consumenten vinden het milieuvriendelijke aspect en het hoge rendement bij de keuze voor een verwarmingssysteem steeds belangrijker worden.”, vertelt Ludwig Van Wonterghem, zaakvoerder van Stroomop. Uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd door iVOX bij 1.000 Belgen in opdracht van Stroomop blijkt dat er in ons land 3,7 miljoen kachels in gebruik zijn. Daarvan zijn meer dan 1,3 miljoen exemplaren dringend aan vervanging toe. 1 op 3 Belgen heeft immers een kachel ouder dan 10 jaar in huis, 9,8 procent geeft zelfs aan dat deze ouder is dan 25 jaar. Voor meer dan 1 op 10 landgenoten is een kachel nog steeds het belangrijkste verwarmingssysteem in huis. Volgens Stroomop moeten bijna 43.000 toestellen in Antwerpen dringend vervangen worden voor een performanter model.