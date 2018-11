Verenigingen ontvangen bier als bedanking Antoon Verbeeck

06 november 2018

De verenigingen Natuurpunt De Putter, Heemkring het Molenijzer, het Davidsfonds, vriendenkring WOII-verzamelaars, Ter Speelbergen vzw en Menclub ’t Gareel werden door het gemeentebestuur bedankt voor hun medewerking tijdens de dertigste editie van Open Monumentendag. “We wilden deze verenigingen graag in de bloemetjes zetten omdat we alweer op hen hebben kunnen rekenen om er mee een fantastische dag van te maken. Omdat het dit jaar de 30ste editie was, werd er een speciaal feestbier ‘Tripel 30’ gebrouwen. Elke vereniging kreeg van ons daarom ook 24 flesjes van dit blonde biertje” zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester).