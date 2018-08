Vaarwel N-VA, hallo VIA EX-BESTUURSLEDEN STARTEN NIEUWE PARTIJ WANNES VANSINA

22 augustus 2018

02u47 0 Putte "N-VA Putte verdient geen enkele zetel." Het zit er bovenarms op tussen de partij en zes ex-bestuursleden. Zij scheurden zich af en komen op 14 oktober op met VIA, wat staat voor Vlaams Inspirerend Alternatief. Het regent verwijten, tot ongeloof van de lijsttrekker van N-VA. "Ik begrijp dit niet."

De zes stapten begin augustus uit N-VA nadat een bemiddelingspoging op niets uitdraaide. Fractieleider Katelijne Weyns is de bekendste en enige mandataris. Zij zetelt vanaf de gemeenteraad van 30 augustus als onafhankelijke. "Door ons te distantiëren en onze bestuursfuncties neer te leggen, hebben we de handen vrij om ons te engageren voor een meer integer en positief alternatief en dit in het belang van onze inwoners", zegt Weyns.





Geen inspraak

Andere opstappers zijn onder meer voorzitter Freddy Vertommen en ondervoorzitter Yves Leurquin. Een struikelblok is wat ze het 'autoritaire optreden van de schepenen' noemen. "Er is geen samenspraak, zeker geen inspraak en elke kritiek wordt van tafel geveegd als 'stemmingmakerij'. Klap op de vuurpijl was de ledenvergadering in juni. Er werden leden gemanipuleerd en geronseld om tegen de goedgekeurde lijst van het bestuur te stemmen."





Verontrustend

Ook zijn ze het niet eens met genomen beslissingen, vooral door schepen De Vooght dan. "Zo is er de mobiliteit in Peulis, de paaltjes in de Vogelstraat in Putte, het RUP-Grasheide. Ook de geplande hoogbouw in Hoogstraat Beerzel is méér dan verontrustend. Een petitie met meer dan 600 handtekeningen om dit bouwproject vlakbij het kerkplein tegen te houden, mocht niet baten." Volgens de leden van VIA heeft N-VA alle geloofwaardigheid verloren. Er is helemaal geen 'kracht van verandering'. In Putte blijft alles bij het oude, de typische platte dorpspolitiek dus, zoals van oudsher."





Lijsttrekker van N-VA Jeroen De Cuyper valt van de ene verbazing in de andere als hij de verwijten hoort. "Zeker Weyns is van A tot Z betrokken geweest, heeft in de gemeenteraad alles mee goedgekeurd en een aantal zaken zelf mee tot stand gebracht. Ik begrijp die kritiek dus niet, noch die dat we autoritair zouden zijn. Iedereen heeft altijd vrij en vrank zijn zeg mogen doen. Maar ik begrijp dat ze een uitleg moeten geven aan hun initiatief. Als N-VA kunnen we hier alleen maar akte van nemen."





De lijsttrekker vermoedt dat de lijstvorming oorzaak is van de breuk. "We komen uit een periode van lijstvorming en dat zorgt altijd voor discussie, maar daarna sluit je de rangen. Dit keer duidelijk niet, al is de echte beweegreden mij geheel onduidelijk. Spelen hier niet-ingeloste ambities mee?" Hij ziet er een beschadigingsoperatie in, maar heeft vertrouwen. "Ik denk dat de invloed van VIA beperkt zal zijn, maar leuk is dit allerminst. Wij blijven intussen gewoon verder werken."