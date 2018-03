Uitbater champagnebar schuldig aan seksuele exploitatie 28 maart 2018

Een 55-jarige man uit Putte is maandag door de rechters in Mechelen schuldig bevonden aan de seksuele exploitatie van verschillende vrouwen uit Roemenië. De man had een 'champagnebar' in Berlaar. Via een tussenpersoon haalde hij zogeheten serveersters naar België. Volgens enkele medewerksters waren ze niet verplicht om seksuele handelingen te stellen bij klanten. "Maar indien het hen gevraagd werd, zouden ze het geld mogen bij houden", luidde het. De bal ging aan het rollen eind 2012 nadat de politie een voertuig tegenhield met daarin enkele Roemeense mannen. Zij waren tewerkgesteld in een landbouw- en bouwbedrijf van de vijftiger en zijn 31-jarige zoon. Zij brachten de vrouwen onder in een bouwvallige woning in Beerzel en in Itegem. Alle vier werden uiteindelijk schuldig bevonden. De vader kreeg met drie jaar cel met probatie-uitstel de zwaarste straf. De zoon werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Zowel de tolk als tussenpersoon kregen elk twee jaar cel met uitstel. De vier kregen wel effectieve geldboetes opgelegd. In totaal moeten ze 88.000 euro gaan betalen. (TVDZM)