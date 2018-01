Twee voetbalclubs krijgen elk 350.000 euro KFC PUTTE EN SV GRASHEIDE KUNNEN ACCOMODATIE VERNIEUWEN ANTOON VERBEECK

02u38 0 Foto Legreve Voorzitters Luc Daans en Jef Coppens in de verouderde doucheruimte van KFC Putte. Putte De gemeente trekt de geldbeugel open voor de infrastructuur van twee voetbalclubs, 350.000 euro per club. Bij KFC Putte gaat men een grotere kantine en extra kleedkamers realiseren. Bij de collega's van SV Grasheide wordt er geïnvesteerd in nieuwe kleedkamers en een nieuw afdak voor de tribune.

SV Grasheide en KFC Putte maken momenteel gebruik van een accommodatie die al decennialang meedraait en eigendom is van de gemeente. Per club maakt het gemeentebestuur nu 350.000 euro vrij om de accommodatie te herstellen. "Of het om renovatiewerken of om de bouw van volledig nieuwe infrastructuur zal gaan, moet nog verder uitgeklaard worden. We bekijken wat mogelijk is. Na dit seizoen willen we de eerste stappen zetten", zegt sportschepen Jeroen De Cuyper (N-VA). "Naast SV Grasheide en KFC Putte, wordt er ook geïnvesteerd in de site van Rode Ster Corsica in Beerzel. De club heeft twee jaar geleden haar infrastructuur opgekalfaterd, maar we voorzien 15.000 euro voor enkele vernieuwingswerken."





"Twee jaar geleden zijn we bij de gemeente onze situatie gaan aankaarten", legt secretaris van SV Grasheide Ronny Frans uit.





40 jaar

"Onze oudste accommodatie is meer dan 40 jaar oud en in de loop der jaren is er steeds bijgebouwd. We willen nu het oudste stuk afbreken. Het gaat om twee grote kleedkamers en drie van onze oudste kleedkamers, die compleet versleten zijn en al jaren niet meer worden gebruikt. In de plaats willen we vier tot zes nieuwe kleedkamers bouwen. Daarnaast zou er ook een nieuw afdak voor onze tribune moeten komen."





Bij KFC Putte is het ook duidelijk waar de 350.000 euro voor bestemd is. Bij de club droomt men al langer van een grotere kantine en extra kleedkamers.





Te klein en te groot

"Onze kantine dateert uit 1978 en is te klein geworden om onze aanhang op een deftige manier te ontvangen voor een evenement. Voor een mosselsouper of brunch moeten we altijd uitwijken naar een parochiezaal, wat ons telkens enkele honderden euro's armer maakt", vertelt voorzitter Luc Daans. "Onze kleedkamers zijn destijds dan weer te groot gebouwd. We beschikken over vier ruime kleedkamers, waar zowel de thuis- als uitploegen zich moeten omkleden, maar op die oppervlakte kunnen we makkelijk zeven tot acht kleedkamers bouwen. Momenteel is het puzzelen met de uren en ploegen om zo weinig mogelijk overlappingen te krijgen in het gebruik van de kleedkamers. In een druk weekend, zoals vorig weekend met elf thuiswedstrijden, en tornooien kan je er echt over de koppen lopen. Voor het comfort van onze 175 jeugdspelers en twee eerste ploegen is de bouw van een nieuwe blok met kleedkamers noodzakelijk."