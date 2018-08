Twee laatste Zomerterrassen met schlagers en rock-'n-roll 11 augustus 2018

Deze maand staan er nog twee Putse Zomerterrassen op het programma. Op 22 augustus gaan ze de schlagertoer op. Aan het gemeenschapslokaal in Grasheide zal dj Peter van 20 tot 22 uur een Vlaams festival in gang trekken met bekende schlagers en ook De Zingende Schoenmaker komt langs. De Zomerterrassen worden afgesloten in Peulis op 29/8. Een dj haalt aan kinderopvang De Peulder zijn beste platen boven om er een mooie zomeravond vol oldiesmuziek en rock-'n-roll van te maken. Dansstudio Kick 'n Style zal de aanwezigen entertainen met een show. (AVH)