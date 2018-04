Twee inbrekers opgepakt 12 april 2018

De onderzoeksrechter heeft gisteren twee vrouwen aangehouden die verdacht worden van meerdere woninginbraken, poging tot woningdiefstal en bendevorming. Het zou gaan om één feit op 29 maart in Merksplas, één op 21 maart in Lille en twee op 17 maart in Putte. De verdachten werden dinsdag aangehouden in Heist. De twee vrouwen, 37 en 30 jaar oud, zijn van vreemde origine en hebben geen woonplaats in België. Normaal gezien verschijnen zij morgen voor de raadkamer. (WDH)