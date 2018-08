Twee elektrische voertuigen voor gemeentediensten 22 augustus 2018

De technische buitendiensten van Putte rijden voortaan rond met twee 100 procent elektrische bestelwagens. "Na de aankoop van enkele nieuwe machines wordt nu ook het gemeentelijke wagenpark vernieuwd. We vervangen twee vervuilende dieselwagens van de technische buitendienst door milieuvriendelijke exemplaren", aldus schepen van Openbare Werken Werner Timmermans en schepen van Milieu, Jeroen De Cuyper. "De elektrische wagens worden geladen met 100 procent groene stroom, en hebben een bereik van zo'n 250 kilometer. Dat is ideaal, want de bestelwagens rijden dagelijks rond, meestal voor korte afstanden. Er is geen CO2 -uitstoot meer, geen roetdeeltjes en minder fijn stof. Dit komt het lokale leefmilieu ten goede én de gezondheid van onze inwoners. We plannen nog de aankoop van een derde elektrische wagen." (EDT)