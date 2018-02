Twee bestuurders dronken 27 februari 2018

02u30 0

De lokale politiezone van Bodukap heeft afgelopen weekend twee dronken autobestuurders betrapt tijdens alcoholcontroles op de parking van het kerkhof in Putte, op de parking van het SUI en langs Deegmortels in Sint-Katelijne-Waver. In totaal moesten 52 personen een ademtest afgelegen. Twee ervan bliezen positief. (TVDZM)