Trio schuldig aan reeks diefstallen maar geen bijkomende celstraf TVDZM

09 januari 2019

15u50 0 Putte Twee mannen van 36 en 37 jaar en een vrouw van 34 jaar zijn door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan een hele reeks diefstallen in de ruime regio van Putte. Ze krijgen echter geen bijkomende celstraf. De drie gingen ervandoor met fietsen, geld, sigaretten en tuinbouwmaterialen.

“De twee mannen waren samen goed voor acht inbraken”, aldus openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Er werd een krantenwinkel geviseerd net zoals verschillende tuinbouwbedrijven.” De 37-jarige R. stond verder ook terecht voor het plegen van een viertal fietsdiefstallen die hij pleegde met zijn toenmalige vriendin. De fietsen werden gestolen in de omgeving van Lint. De intussen ex-vriendin stond ook terecht voor een winkeldiefstal in de Carrefour van Lier.

De drie gaven de feiten toe. Het parket vorderde celstraffen tussen tien en achttien maanden effectief. Advocaat Dieter Van Hemelryck, die de 37-jarige R. verdedigde, vroeg om zijn cliënt geen bijkomende celstraf op te leggen en pleitte voor de opslorping. “De feiten werden gepleegd toen hij financiële problemen had en verslaafd was aan de drugs”, klonk het. “Bovendien werd hij voor gelijkaardige feiten al veroordeeld. Hij kreeg in totaal al een celstraf van 26 maanden.”

25.000 euro schadevergoeding

Ook de advocaten van de twee anderen beklaagden volgden de redenering van hun Mechelse confrater: “De feiten dateren intussen van enkele jaren geleden. Mijn cliënt wil dit hoofdstuk eindelijk kunnen afsluiten.” Rechter Suzy Vanhoonacker luisterde naar de pleidooien van hun raadsheren en volgde hen. Ze achtte het trio schuldig voor de feiten maar legde voorlopig geen bijkomende straf op. Aan de burgerlijke partijen moeten de drie wel een totale schadevergoeding betalen van iets meer dan 25.000 euro.