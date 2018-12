Trio riskeert celstraffen tot achttien maanden voor reeks diefstallen Tim Van der Zeypen

12 december 2018

17u00 0 Putte Drie personen, waaronder twee mannen van 36 en 37 jaar oud en een vrouw (34), moesten zich komen verantwoorden voor een twaalftal diefstallen. Naast fietsen ging het ook om geld, sigaretten en tuinbouwmaterialen. De buit werd verkocht. “Om zo hun drugverslaving te kunnen financieren”, luidde het.

Het onderzoek naar de drie startte bij een ander onderzoek in 2016. Toen kwamen deze reeks diefstallen aan het licht door de verklaringen van de 37-jarige Kenny R. uit Putte. “De man verklaarde da hij enkele diefstallen had gepleegd samen met een 36-jarige kompaan”, vertelde procureur des konings Lieselotte Claessens. Het duo was goed voor acht inbraken in Putte. Ze viseerden onder meer een krantenwinkel waar ze ervandoor gingen met geld en sigaretten en verschillende tuinbouwbedrijven. De buit varieerde van handwerktuigen tot gereedschapskoffers en zelf heteluchtblazers. Samen met zijn toenmalige vriendin (34) pleegde R. ook nog twee diefstallen in Lint. Ze gingen er in totaal vandoor met vier fietsen. Een keer werd er ook nog een winkeldiefstal gepleegd in de Carrefour van Lier.

Ellenlang strafblad

De Mechelse procureur was bijzonder streng in de vordering. “Onder meer omwille van hun bijzonder zwaar strafregister”, zei Claessens nog. Een van hen bracht sinds zijn meerderjarigheid al meer dan twaalf jaar door in de gevangenis. Tegen R. en zijn 36-jarige kompaan werd een celstraf gevorderd van achttien maanden effectief en een geldboete van tweehonderd euro. De 34-jarige inmiddels ex-vriendin riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete van honderd euro. De raadsmannen vroegen aan de rechter om niet in te gaan op de vordering van het parket. “Mijn cliënt heeft een ongeval gehad en is hierdoor in de financiële problemen geraakt. Zo is ook zijn drugprobleem ontstaan. Deze diefstallen worden niet betwist maar die pleegde hij om zijn drugs te bekostigen”, zei R.’s advocaat Dieter Van Hemlryck. Hij vroeg een opslorping. “Mijn cliënt is voor feiten in diezelfde periode al veroordeeld in Mechelen en in Leuven tot een totale gevangenisstraf van 26 maanden”, besloot de strafpleiter.

35.000 euro

Ook de advocaten van de andere beklaagden sloten zich aan bij die redenering en vroegen geen bijkomende celstraf. “We zijn inmiddels twee jaar later en mijn cliënt wil komaf maken met dit verhaal. Hij wil zijn leven opnieuw opbouwen. Zeker nu hij vader is geworden”, vulde meester Boris Reynaerts aan. “De feiten worden toegegeven. De gestolen spullen werden verkocht in Roemenië of Polen om zo geld bij elkaar te krijgen voor zijn drugs. De rode draad in zijn leven tot nu.” Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Zij vroegen een totaal bedrag van meer dan 35.000 euro. De rechter nam de zaak in beraad. Een vonnis volgt op 9 januari.