Tot 2 jaar effectief voor inbrekers 14 juli 2018

Drie mannen krijgen bij verstek effectieve celstraffen van 18 maanden tot twee jaar na twee inbraken in woningen. Die vonden plaats in Putte en Sint-Katelijne-Waver en gebeurden in september 2017. Ze werden gevat dankzij een van de slachtoffers. Zij zag hoe er een verdacht voertuig bij haar in de straat reed op de ochtend van de inbraak. "Ze moest hen zelfs voorrang geven bij het verlaten van de straat, maar nam een foto van de auto én de nummerplaat", zei de openbaar aanklaagster. De buit bij de inbraken bestond telkens uit juwelen. Niet veel later kon de politie hen inrekenen. Dat gebeurde na een achtervolging doorheen het centrum van Mechelen die eindigde op de Grote Markt. (TVDZM)