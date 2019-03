Toneelkring Pikuurtje is aan 76ste productie toe Antoon Verbeeck

04 maart 2019

Toneelkring Pikuurtje uit Putte speelt deze maand zijn 76ste productie. De kring koos voor de komedie ‘Stoeien in het park’ van Bart Spaey. Het wordt het debuut voor twee nieuwe acteurs: Elke Pepermans en Silke Bal. De opvoeringen vinden plaats op 16, 22, 23, 29 en 30 maart in Zaal Forum, telkens om 20 uur. Tickets kosten 9 euro en zijn te verkrijgen via www.pikuurtje.be of 0489/91.03.50 (18-21 uur).