Tien maanden voor inbraak in drankautomaat 19 juli 2018

02u44 0

Puttenaar Jozen P. heeft tien maanden cel gekregen voor de inbraak in een drankautomaat. De inbraak vond plaats in de nacht van 3 op 4 mei 2017. Hij forceerde toen de automaat en ging ervandoor met geld en drank. De diefstal werd deels ontkend. Het was maar een blikje", vertelde de Puttenaar eerder. "Toen ik aankwam was de automaat al beschadigd en open geforceerd. Ik heb enkel het blikje gestolen." Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorderde een celstraf van een jaar, maar daar ging de rechter dus niet op in. Ze legde hem wel nog een geldboete op van 800 euro. Beide straffen werden effectief opgelegd. Hij werd veroordeeld bij verstek. Of er beroep zal worden aangetekend, is niet duidelijk. Aan de eigenaar van de drankautomaat werd tot slot een schadevergoeding van iets meer dan 4.000 euro opgelegd. "Deze liep bijzonder veel schade op", besloot de eigenaar.





(TVDZM)