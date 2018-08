Tien jongeren op lijst CD&V-Groen 10 augustus 2018

CD&V- Groen Putte trekt op 14 oktober naar de kiezer met tien jongerenkandidaten. "We hebben in Putte een goed werkende jongerenafdeling en dat weerspiegelt zich dan ook op onze lijst", stelt Bart Lambrechts die zelf vanop de derde plaats deelneemt aan de stembusgang. De jongerenkandidaten Bart Lambrechts, Yannick Rombauts, Maarten Opdebeeck, Glenn Smets en Joris Casteels worden geflankeerd door Inne De Wachter, Mieke Fransen, Silke Ghekiere, Lieselotte Bogaerts en Katleen Maes. "We willen als groep jongeren gaan voor wat de jonge mensen in Putte belangrijk vinden: inspraak, betaalbaar wonen en veilige fietsinfrastructuur" zegt Inne De Wachter. "Deze thema's zijn trouwens niet lukraak gekozen maar komen uit onze partijpoll die we dit voorjaar lanceerden op Facebook." (AVH)