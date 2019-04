Theatervoorstelling voor kinderen kondigt meerder culturele activiteiten aan Antoon Verbeeck

04 april 2019

Onlangs kregen de kinderen van de Putse kleuterklassen en de eerste leerjaren Theater Zuidervis op bezoek. De voorstelling, getiteld Bolleboosjes, paste binnen de doelstelling van het gemeentebestuur om kinderen en jongeren op jonge leeftijd kennis te laten maken met allerlei vormen van cultuur.

“Vanuit het cultuurbeleid is het een doelstelling om jaarlijks voor elk kind van de Putse lagere scholen een cultuuractiviteit vanuit de gemeente aan te bieden. Voor heel wat kinderen en leerkrachten was dit dus meer dan een geslaagde voorstelling”, zegt cultuurschepen Inge De Bie (Lijst Burgemeester). Ruim 500 kinderen van alle Putse scholen genoten van het theaterstuk dankzij de gemeente Putte. “Ook voor de komende maanden mogen de andere klassen en kinderen nog een cultuuractiviteit verwachten. Samen met Inge De Bie werkt Katia Neefs van de cultuurdienst hiervoor tal van cultuurprojecten voor de Putse scholen uit. Zo hebben we nog een filmforum voor de oudste kinderen en is er dit jaar in het kader van de cultuursnacks opnieuw een voorstelling bij de buitenschoolse kinderopvang,” besluit burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).