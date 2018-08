Tenten van KSA-groep vliegen weg 09 augustus 2018

In Putte zijn tijdens de nacht van dinsdag op woensdag twee tenten van KSA Ten Briel uit Sint-Michiels gaan vliegen. Zo'n tientallen kinderen brachten op de terreinen van de lokale chiro door. Bij het uitbreken van de storm, was niemand meer aanwezig in de tent. Bij de de eerste rukwinden werd gestart om alles op te ruimen. "Maar die actie werd snel gestaakt", klinkt het. "Niet veel later vloog de tent weg. De wind ontwortelde ook nog een vijftal bomen. Een ervan kwam terecht op de elektriciteitskabels waar de stroom uitviel. De KSA-groep keert vandaag, zoals gepland, opnieuw terug naar Sint-Michiels. De vreugd op het kamp was er volgens de leiding op Facebook gisteren op hun voorlaatste dag er helemaal niet minder op.





(TVDZM)