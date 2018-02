Symposium Borstkanker en borstreconstructie Neo-Ma 23 februari 2018

Vzw Neo-Ma, de vereniging uit Putte voor patiënten die worden geconfronteerd met een borstreconstructie en/of borstkanker, houdt op zaterdag 24 maart haar tweejaarlijks symposium in buurgemeente Keerbergen. Het programma voorziet deskundige artsen van onder meer het Imeldaziekenhuis Bonheiden en het UZ Gent die het onder andere over erfelijkheid, de radiologie van de borst, oncorevalidatie en de nieuwste techniek van borstreconstructie zullen hebben. Er is eveneens de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het symposium staat open voor zowel patiënten als alle andere geïnteresseerden en vindt plaats in de feestzaal van het Koninklijk Atheneum Keerbergen, Vlieghavenlaan 18. Aanvang om 8.30 uur. Het einde is rond 13 uur voorzien. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 14 maart via www.neo-ma.be, secretariaat@neo-ma.be of 0486/95.24.49 (19-20u). In de toegangsprijs van 10 euro is drank en een broodjesmaaltijd inbegrepen.





(SPK)