Sturen van BMW's gestolen 27 januari 2018

Dieven zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag vandoor gegaan met het stuur van een BMW. De dieven viseerden twee personenwagens in de Spoelstraat. Telkens stonden de wagens op de openbare weg. Telkens werd de ruit ingeslagen. Bij de inbraken werd er naast het stuur ook telkens wat kleingeld meegenomen. Alles bij elkaar loopt de buit op tot enkel duizenden euro's. De daders zijn voorlopig spoorloos. De lokale politiezone Bodukap is een onderzoek opgestart. (TVDZM)