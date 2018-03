Studenten maken film over politie COMMISSARIAAT KRIJGT TE VEEL AANVRAGEN VOOR BEZOEK ANTOON VERBEECK

02u37 1 Putte Politiezone Bodukap organiseert op vrijdag een opvallend evenement: de première van PZ Bodukap De Film. Met deze pedagogische bedrijfsfilm wil de politie de lagere schoolkinderen informeren over haar werking. Voor de creatie van de film kreeg het de hulp van studenten van de Thomas More Hogeschool in Mechelen en Ketnet-wrapper Thomas Van Achteren.

De film komt als antwoord op de vraag van de lagere scholen die het commissariaat van politiezone Bodukap een keertje willen bezoeken. Er zijn meer dan twintig scholen in de politiezone en die hebben uiteraard verschillende klassen. Voor de politie is het onmogelijk om al deze klassen te kunnen ontvangen. Vandaar dat ze een creatieve oplossing hebben uitgewerkt: een pedagogische bedrijfsfilm.





Met Bear on the Beach, het productiehuis van de Thomas More Hogeschool in Mechelen, vond de politie de ideale partner voor het project. Vijf studenten van de Toegepaste Audiovisuele Communicatie (BATAC), een bachelor na bachelor-opleiding, gingen eind vorig jaar filmen in het commissariaat.





Jonge doelgroep

"Het was leuk om in de hoofden van kinderen te kruipen en na te denken over wat deze jonge doelgroep interessant vindt aan het werk van een politieagent. Bovendien leerden we zelf veel bij over het reilen en zeilen van de politie", legt studente Marie Maerten uit. "Er werd met de politiezone op voorhand afgesproken welke onderwerpen er aan bod moesten komen in de film. We kwamen uiteindelijk uit bij de wijkwerking, slachtofferbejegening, recherche, interventie en onthaal."





Twaalf minuten

Ketnet-wrapper en Katelijnenaar Thomas Van Achteren werd aangesteld als gids voor de kijkertjes. "Het was ons voorstel om een acteur bij de opnames te betrekken. Met Thomas Van Achteren vonden we de juiste man voor deze klus", zegt Marie.





"Thomas is Ketnet-wrapper, en weet dus hoe hij iets moet presenteren op maat van kinderen. Hij is afkomstig uit de regio en bovendien is zijn broer actief bij politiezone Bodukap. Thomas neemt de kijkertjes mee door de werking van de politie door zelf in de rol van politieagent te kruipen. Uiteindelijk hebben we drie draaidagen nodig gehad om alles op beeld te kunnen zetten. Het resultaat is een film van zo'n twaalf minuten."





Het geld dat de opleiding krijgt voor het maken van de film wordt gespendeerd aan nieuw materiaal als camera's en toebehoren. Alle schooldirecteurs uit de politiezone worden deze vrijdag uitgenodigd op de première van de film. Nadien krijgen ze allemaal een exemplaar mee naar school.