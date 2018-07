Sportkampioenen gevierd door het gemeentebestuur 12 juli 2018

02u25 0

Het gemeentebestuur heeft de sportkampioenen van Putte gevierd. In verschillende disciplines - van voetbal en tennis tot bowling en badminton - werden sporters en sportclubs in de bloemen gezet.





Sportschepen Jeroen De Cuyper loofde de prestaties van de kampioenen. "Sport draait altijd rond bewegen en ruimte. Het is dan ook belangrijk dat we blijven inzetten op kwalitatieve sportaccommodaties en sportclubondersteuning", gaf de schepen mee.





(AVH)