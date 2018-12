Spel leert kinderen omgaan met budget Antoon Verbeeck

10 december 2018

De sociale dienst van Putte start deze maand met een nieuw project om kinderen met geld te leren omgaan. In elke Putse school zal een maatschappelijk werker langsgaan om in verschillende klassen een budgetspel te spelen. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met BudgetInZicht (BIZ), de preventiedienst van schuldoverlast van het Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) regio Boom-Mechelen-Lier.

“De schuldenlast neemt toe in de samenleving. Hierdoor vinden we het belangrijk om de focus gedeeltelijk te verleggen naar preventie van schuld-en budgetproblemen. Vorig jaar startten we reeds met budget- en kookworkshops maar het leek ons zinvol om ook van kindsbeen af mensen bewust te maken van geldzaken. Jong geleerd is oud gedaan”, zegt OCMW-voorzitter Bert Rousseau (N-VA). “We kunnen alvast rekenen op enthousiaste reacties van de verschillende scholen. Bovendien was OCMW Putte het eerste uit de regio dat zich engageerde voor deze oproep van BIZ.”

Tijdens de budgetspelen gaan de leerlingen op een speelse manier op ontdekking in de wereld van het geld. Zo moeten ze bijvoorbeeld zelf een uitstap uitwerken met een budget van 50 euro. Ze kiezen zelf hun activiteit en tussendoortje. “Zo zullen de kinderen nadenken over de gevolgen van hun keuzes en over de waarde van geld. Bovendien is het ook een mooie kans om extra samen te werken met de scholen. Gezinnen die het moeilijker hebben kunnen, via de school, sneller opgemerkt en doorverwezen worden naar onze hulpverlening.” Wil je meer info over dit project of heb je zelf moeilijkheden met je budget? Neem dan contact op met de sociale dienst via 015 76 78 80 of schuldbemiddeling@putte.be.