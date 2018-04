Sp.a met 'Open Putte' naar verkiezingen 16 april 2018

02u31 0 Putte De partij sp.a Putte gaat met de lijst Open Putte naar de verkiezingen van 14 oktober. Open Putte wordt een verzameling van onafhankelijke kandidaten en leden van sp.a Putte. De socialisten willen met deze lijst na zes jaar afwezigheid in de gemeenteraad opnieuw een zetel bemachtigen.

Duurzame mobiliteit, wonen, een levendige economie en groen behoren tot de aandachtspunten. "We gaan langs in alle deelgemeenten om aan de hand van Inspraakcafés ons definitief programma op te maken. Ook nadien houden we de vinger aan de pols. De eerste ambitie van Open Putte is om tijdens de verkiezingscampagne een ander geluid te laten horen. Een geluid van inspraak en samenspraak en vernieuwende ideeën voor een Putte dat klaar is voor de toekomst", klinkt het bij Open Putte.





Linda Vanstalle wordt de lijsttrekker van Open Putte. Inwoners die zelf goede ideeën hebben, zijn welkom om, al dan niet als onafhankelijke, op de lijst te komen staan. (AVH)