Sofie wint drie medailles op Special Olympics 15 mei 2018

03u19 0

De 26-jarige Sofie Gysemans uit Beerzel heeft vorige week drie medailles behaald op de Special Olympics Belgium in Moeskroen. Sofie won goud in de 25 meter schoolslag, zilver voor haar prestatie tijdens de 25 meter rugslag en een bronzen medaille voor haar 50 meter schoolslag. "Zwemmen is mijn passie. Toen ik als klein meisje mijn oudere zus een wedstrijd zag zwemmen, wou ik in haar voetsporen treden. Sinds vijf jaar neem ik zelf deel aan wedstrijden", vertelt Sofie. "Zes jaar geleden nam ik deel aan de Special Olympics Belgium, maar bleef ik met lege handen achter. Ik wou dit jaar een mooie prestatie leveren, maar drie medailles had ik zeker niet verwacht. Het is heel fijn dat al die trainingen worden beloond." (AVH)