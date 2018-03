Sofie en Mauro winnen Junior Journalisten-wedstrijd 09 maart 2018

De lokale Davidsfondsafdelingen van Beerzel en Grasheide-Putte-Peulis sloegen naar goede gewoonte de handen in elkaar voor de organisatie van de Junior Journalisten Wedstrijd.





Tijdens de proclamatie in basisschool Dr. Jozef Weyns mochten alle genomineerden, die per school werden geselecteerd, uit handen van schepen van cultuur Inge De Bie een mooi jeugdboek in ontvangst te nemen.





Hoofdwinnaars Mauro Dallera en Sofie Frans kregen een boeken- en geschenkenpakket en mogen weldra dan ook hun werk gaan verdedigen op Vlaams niveau.











(AVH)