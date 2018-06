Scholen krijgen subsidies voor bouwprojecten 16 juni 2018

02u43 1 Putte Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, AGION, kende in maart, april en mei ruim 8 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in onze provincie, waaronder enkele in onze regio.

Zo ontvangt buitengewone basisschool De Vlinder in Mechelen 379.829 euro. De school wil daarmee een aangekochte aangrenzende woning verbouwen tot leraarslokaal en secretariaat. Daarnaast krijgen twee schoolgebouwen nieuwe ramen. "Ze hebben nu enkel glas, schandalig eigenlijk", zegt directrice Veerle Van der Auwera. Verder gaat het geld ook naar de verbouwing van de huidige lokale van Chiro Libertus tot twee klaslokalen. Ook basisschool De Vlieger integreert een woning en krijgt daarvoor 127.465 euro. Er komt ook een nieuw sanitair blok. Nog in Mechelen gaat 101.483 euro naar de vernieuwing van het internaat van BimSem. In Putte kan de Vrije basisschool rekenen op een subsidie van 120.875 euro voor de bouw van nieuw sanitair. "Sinds de afbraak van het aangrenzend kloostergebouw moeten we het met tijdelijke toiletten stellen. Ons sanitair bevond zich namelijk in het klooster. Ondertussen zijn ook onze subsidies voor de bouw van een nieuw zorglokaal en overdekte speelplaats goedgekeurd."





De Krinkel 3 keer groter

Basisschool De Appelboom in Branst krijgt zo'n 100.000 euro voor het ombouwen van de zolder tot twee extra klassen en een nieuwe trap. De school wil het project realiseren in de zomer van 2019. Ook basisschool De Krinkel in Ruisbroek krijgt een fikse som (684.500 + 74.000 euro). De school kan na 16 jaar wachten eindelijk bouwen, in 2020 moet de oppervlakte van De Krinkel drie keer groter zijn. (AVH)