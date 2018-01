Schepen ondertekent bibcharter 27 januari 2018

Schepen van Cultuur Inge De Bie (Open Vld) heeft het charter voor een bibliotheek voor iedereen ondertekend. "Ook nu gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn om een bibliotheek in te richten, willen we dat graag zo houden", zegt schepen De Bie. "De bibliotheek is een laagdrempelige plaats waar iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur." Burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) van Putte was de eerste burgemeester die in oktober het charter ondertekende. (AVH)