Samenwerking met Mechelse Dierenbescherming is rond 02u55 0 Putte Het gemeentebestuur van Putte werkt samen met Dierenbescherming Mechelen. Deze vzw staat voortaan in voor de opvang van verloren en gevonden huisdieren op het grondgebied van de gemeente. Inwoners die hun huisdieren willen afstaan, kunnen eveneens in Mechelen terecht.

"In het verleden werkten we samen met Aarschot, maar Mechelen is dichterbij, wat veel eenvoudiger is voor de inwoners en de politie. Zelf heb ik de Dierenbescherming Mechelen meermaals bezocht. Ik heb er alle vertrouwen in dat de dieren er goed worden opgevangen en dat de medewerkers op zoek gaan naar een goede thuis," zegt Jeroen de Cuyper (N-VA), schepen van Leefmilieu.





"Onze adoptieprocedure legt de focus op het vinden van de perfecte match tussen de kandidaat- adoptanten en de meest geschikte hond of kat", vult Sabine Slaets van Dierenbescherming Mechelen aan. "Hierbij wordt tijdens een persoonlijk gesprek gepeild naar de verwachtingen van de kandidaat- adoptanten en gaat er bijzonder veel aandacht naar het welzijn van de dieren in hun nieuwe omgeving." Om de dienstverlening te verbeteren en om voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor persoonlijke gesprekken, werkt Dierenbescherming Mechelen vzw voor adopties alleen op afspraak.





Meer info: www.dierenbeschermingmechelen.be (AVH)