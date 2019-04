Roemeen aangehouden door onderzoeksrechter na overval op handelaar (86) TVDZM

19 april 2019



De 32-jarige Roemeen die gisteren werd opgepakt in Putte na een achtervolging, blijft in de cel. Hij werd vanmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Samen met een kompaan pleegde hij een diefstal met geweld op een 86-jarige handelaar langs de Oude Liersebaan in Heist-op-den-Berg. De kompaan is nog steeds spoorloos.

De dertiger zit in de gevangenis van Mechelen. Hij word verdacht van de diefstal met geweld op de 86-jarige Arman uit Heist-op-den-Berg. Hij kreeg afgelopen donderdag ongewenst bezoek van de dertiger en een kompaan. Samen met een dertiger gingen de twee dieven ervandoor met een kleine 10.000 euro. Geld dat gestolen werd uit de portefeuille van het slachtoffer. “Ze zijn de winkel binnen gekomen en gedroegen zich meteen verdacht. Plots werd ik bij de kledij gegrepen en moest ik mijn portefeuille afgeven”, luidt het.

Na hun vlucht uit Heist-op-den-Berg, crashten de twee met hun vluchtauto tegen een betonnen afsluiting van een voortuintje en een verkeersbord op het kruispunt van de Schrieksesteenweg met de Zevenbunder. Bij de achtervolging raakte niemand gewond. Ook het slachtoffer van de overval raakte niet gewond. De daders sloegen na hun crash wel te voet op de vlucht. De politie kon vrij snel een verdachte inrekenen.

Het ging volgens het parket om de 32-jarige Roemeen die vanmiddag voor de onderzoeksrechter moest verschijnen. Zijn kompaan is momenteel nog steeds spoorloos. De vluchtwagen, een Volkswagen Golf werd in beslag genomen. De portefeuille met daarin de buit van de gangsters is nog niet opgedoken. Het onderzoek wordt momenteel verder gezet.