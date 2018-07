Racefiets geliefde wielerfanaat gestolen MASSALE STEUNBETUIGINGEN VOOR SLACHTOFFER MET BEPERKING ANTOON VERBEECK

27 juli 2018

02u28 0 Putte Luc Wauters (56) zit in zak en as sinds zijn lievelingsfiets vorige week werd gestolen. De wielerliefhebber met een mentale beperking trekt al jaren met de fiets naar wielerwedstrijden. Zijn broer lanceerde een oproep via Facebook, die in geen tijd meer dan duizend keer werd gedeeld.

Luc is een bekend gezicht in de verre regio rond Beerzel, met dank aan zijn liefde voor het wielrennen. De vijftiger brengt al jaren zijn vrije tijd door op de fiets en rijdt vele kilometers om in alle hoeken van Vlaanderen wielerwedstrijden mee te pikken. Zijn lievelingsfiets, een zwarte racefiets met rode accenten van het merk Scott, werd vorige week gestolen. De man is er het hart van in. "De fiets stond aan mijn appartement in de Jan de Cordesstraat in Beerzel. Ik stond toen op het punt om met mijn fiets op vakantie te vertrekken", vertelt Luc. "Het is niet de eerste keer dat mijn fiets wordt gestolen, maar het is nog nooit voor mijn deur gebeurd. Dit was echt mijn lievelingsfiets. Ik had hem nog maar een jaar en hij was heel belangrijk voor mij. Ik hou ontzettend veel van het wielrennen. Het is mijn leven."





Facebook

De politie is op de hoogte van de diefstal. Toch maakt de broer van Luc, Karl Wauters, gebruik van de sociale media om de dader op te sporen. Op Facebook schreef hij een boodschap voor de dief. "Ben je niet beschaamd om een fiets te stelen van een persoon met een mentale handicap. De fiets is zijn enige vervoersmiddel. Hij is nu ontroostbaar en kan niet goed vatten dat dit mogelijk is. Ik moet niet weten wie je bent maar als je dit leest, laat jezelf eens zien van je meest menselijke kant en plaats de fiets terug waar hij zich bevond", klonk die. Het bericht stond nog geen vijf uur online of het was al meer dan duizend keer gedeeld. Verschillende mensen stelden voor om geld bij elkaar te leggen voor een nieuwe fiets. "Dat ze maar doen. Maar ik zou eerst nog willen wachten. Wie weet duikt de fiets nog ergens op. Misschien kan Michel Wuyts tijdens het becommentariëren van de Tour even laten vallen dat mijn fiets is gestolen", knipoogt Luc.





"De reacties op mijn bericht zijn natuurlijk hartverwarmend en het is leuk dat mensen een benefiet willen organiseren", zegt Karl. "Alleen is Luc heel hard gehecht aan de gestolen fiets en houdt hij niet van veranderingen. Een nieuwe fiets kan het gestolen exemplaar niet vervangen. Hopelijk kan ik met mijn bericht de dader alsnog bereiken en komt die tot inkeer."