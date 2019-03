Puttenaar is nieuwe gedelegeerd bestuur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen Antoon Verbeeck

01 maart 2019

16u29 0

Tom Laveren (42) uit Putte is de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Dat heeft de raad van bestuur gisteravond beslist. Laveren wil vooral de lokale werking verder uitbouwen om meer ondernemers te bereiken. “Méér leden moeten ook de meerwaarde van Voka ervaren”, klinkt het. “We gaan onze lokale werking verder uitbouwen. Het opzet is om meer ondernemers te bereiken. Hoe we dat gaan doen, vertellen we graag op 28 maart tijdens het netwerkevent VokaMatch.” Als voormalig directeur Diensten heeft Laveren mee kunnen schrijven aan het DNA van Voka – KvK Mechelen-Kempen. “Ondernemers hebben mij de voorbije maanden hun noden verteld. Die ervaring en kennis kan ik nu heel goed gebruiken als gedelegeerd bestuurder.”