Putse meerderheid stelt bestuursakkoord voor Antoon Verbeeck

26 maart 2019

17u42 0 Putte De meerderheid tussen Lijst Burgemeester en N-VA stelde vandaag het bestuursakkoord voor. De komende zes jaren wil de coalitie verder werken op het elan van afgelopen legislatuur maar ook nieuwe accenten leggen. In totaal telt het akkoord twaalf kernpunten.

Het gemeentebestuur van Putte, met burgervader Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) aan het roer, heeft zijn voorbereidend huiswerk voor deze legislatuur klaar. Bovenaan het bestuursakkoord vinden we na ‘Kwaliteitsvolle, klantgerichte en efficiënte dienstverlening in een ééngemaakte organisatie’ en ‘een financieel gezond Putte’, het punt ‘een actief en bruisend Putte’. “Het regelmatig plaatsvinden van evenementen is een kenmerk van een levendige en bruisende gemeente. We zullen dan ook onverminderd doorgaan met het organiseren en stimuleren van de succesvolle evenementen. Het motto is hierin zeker dat we goede evenementen die een vaste waarde van de gemeente zijn zoveel mogelijk moeten behouden. Dit met de juiste dosis nieuwe input en verbeteringen daar waar nodig. Evenementen moeten ook niet noodzakelijk door de gemeente georganiseerd worden. Alles wat mensen op een positieve manier en goede sfeer samenbrengt willen we aanmoedigen en ondersteunen. Zo denken we bijvoorbeeld aan een buurtfeest. Het zijn dergelijke evenementen die we graag zien plaatsvinden en waar we als gemeente ook echt steun willen bieden.” Het bestuur geeft ook aan dat het lokale sportclubs, verenigingen en kunstenaars blijft ondersteunen. Ook de jeugd, senioren en dieren, zo komt er bijvoorbeeld een hondenlosloopzone, in de gemeente worden niet vergeten.

Op mobiliteitsvlak wil het gemeentebestuur het fietsen verder promoten en faciliteren, in de hoop zo het aantal wagens proberen terug te dringen. Nieuwe fietspaden, fietsstraten, trage verbindingen en veilige oversteekplaatsen staan hoog op het programma, net als ANPR-camera’s, een betere zichtbaarheid bij oversteekplaatsen en de aankoop van elektronische waarschuwingsborden. Naast verkeersveiligheid denkt men ook aan de veiligheid van de burger en het milieu. “Het netwerk van camera’s willen we uitbreiden naar de andere dorpskernen. We zetten in op de wijkwerking waarbij de wijkagent meer zichtbaar, herkenbaar en aanwezig is voor de burgers enerzijds, en meer repressief op te treden tegen overtreders anderzijds. Als bestuur willen we ook de reeds ingeslagen weg om van Putte een groene, duurzame en propere gemeente te maken verderzetten. Zo moeten onze bossen en natuur in functie staan van onze samenleving: open en vrij om te sporten, te spelen en van te genieten. We streven er bijvoorbeeld naar om in samenspraak met de beheerder van de vijver Klein Boom een gehele of gedeeltelijke openstelling te realiseren.” Tijdens de volgende zes jaren blijft men ook investeren in het openbaar domein en patrimonium. “Voor het ‘oude’ gemeentehuis te Putte zullen we het beheersplan finaliseren zodat onderhoudswerken gesubsidieerd kunnen worden. We gaan ook een personeelslid aanstellen die actief tekortkomingen aan het openbaar domein opspoort”, klinkt het.