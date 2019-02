Putse Bierkliek geeft na 25 jaar laatste rondje Wannes Vansina

17u10 0 Putte De Putse Bierkliek neemt dit weekend afscheid van zijn fans. Vandaag en morgen geeft de vereniging een laatste rondje in de parochiezaal. “Spijtig en een opluchting tegelijkertijd”, zegt voorzitter Waggelende Wannes.

De Putse Bierkliek ontstond 25 jaar geleden rond een klein groepje biefliefhebbers. Het groeide uit tot een heuse vereniging met vorig jaar nog een 140-tal leden. Dit weekend neemt de vereniging afscheid met ‘De Laatste Ronde’, de allerlaatste ‘dolle dagen van het gerstenat’. 25 brouwerijen laten hun beste bier proeven.

“De beslissing om ermee te stoppen, werd twee jaar geleden al genomen. We worden een dagje ouder en de goesting vloeit wat weg. We hadden graag opvolging gezien, maar die is er niet. De oude garde kan dit niet blijven dragen”, zegt de voorzitter. “Speelt ook mee dat er nu overal bierfeesten zijn. 25 jaar geleden waren we bij de eerste.”

Hun passie geven de mannen evenwel niet op. “We stoppen met organiseren, maar niet met het proeven van bier”, lacht hij. Vandaag zijn bezoekers nog welkom tot 23 uur, morgen zondag kunnen ze een glas komen drinken tussen 13 en 21 uur. Meer info op de website van de Putse Bierkliek.