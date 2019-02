Putse begraafplaatsen krijgen sterrenweide Antoon Verbeeck

15 februari 2019

CD&V-Groen is vragende partij voor de inrichting van sterrenweides op de begraafplaatsen in Putte. Raadslid Bart Lambrechts bracht het punt ter sprake tijdens de raadszitting van donderdagavond. “Momenteel is er op geen enkele begraafplaats in Putte de mogelijkheid voor ouders van levenloos vroeggeboren kindjes om deze kindjes te begraven, laat staan op een serene wijze afscheid te nemen. Daar willen wij met ons voorstel verandering in brengen”, sprak Lambrechts. “Een mooi voorbeeld van een sterrenweide kan gevonden worden in onze buurgemeente Rijmenam. Wij hopen dan ook dat de meerderheid ons positief voorstel mee kan ondersteunen.” De voltallige gemeenteraad gaf groen licht voor de komst van sterrenweides. “Bij de herinrichting van de begraafplaatsen waren we sowieso al van plan om sterrenweides in te richten op alle Putse begraafplaatsen. We willen hier zo snel mogelijk werk van maken”, aldus waarnemend burgemeester Jeroen De Cuyper (N-VA).