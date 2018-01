Prijs voor schrijftalent 27 januari 2018

De gemeente zoekt kandidaten voor de auteursprijs de Putse Pen. Deze bekroning kent het gemeentebestuur jaarlijks toe aan een plaatselijke schrijver die zich verdienstelijk heeft gemaakt. Vorig jaar ontving amateurhistoricus Florent Van Vlasselaer de Putse Pen. Nominaties kunnen tot 31 januari doorgegeven worden aan de bibliotheek. Iedereen die minstens één boek heeft gepubliceerd, die in Putte woont, en die 18 jaar of ouder is, komt in aanmerking. Men kan ook zichzelf nomineren. (AVH)