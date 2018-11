Prieeltje Davidsfonds maakt kans op provinciale Erfgoedprijs Antoon Verbeeck

20 november 2018

11u29

Davidsfonds Grasheide-Putte-Peulis maakt kans op de provinciale Erfgoedprijs 2018, die op 24 november wordt uitgereikt in deSingel in Antwerpen. De vereniging is genomineerd voor haar wederopbouw van een met afbraak bedreigd 19de eeuws prieeltje op de site van de Ixenheuvel en is één van de acht kanshebbers voor de prijs. Wie de bouw van het prieeltje sponsorde, ontving onder andere een ‘kunstportfolio’, een document over de historiek van het 19de-eeuws prieeltje, informatie over heropbouw en de sponsors. “Het participatieve karakter van het project is lovenswaardig”, klinkt het bij de provincie. De acht kandidaten maken kans op een prijzenpot van 20.000 euro, de winnaar krijgt 10.000 euro en twee laureaten worden beloond met elk 5.000 euro.