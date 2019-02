Politie treft drugs aan na bezoek van deurwaarder TVDZM

22 februari 2019

Procureur des konings Lieselotte Claessens vorderde vanochtend een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro tegen Jochen D.B. uit Putte. De man stond voor de rechter omdat er bij een huiszoeking een gebruikershoeveelheid cannabis én amfetamines werden aangetroffen. Dat gebeurde op 11 april 2018. Toen moesten twee agenten een deurwaarder bijstaan bij een bezoek. De drugs lag in een bord. Opmerkelijk is dat D.B. momenteel in de cel zit voor andere feiten. Recent werd hij nog veroordeeld voor feiten van valsheid in geschrifte. Het parket hield verder ook nog rekening met zijn beladen strafregister. Zo werd D.B. in 2015 nog tot 34 maanden cel veroordeeld. De verdediging vroeg enige mildheid. Volgens zijn raadsman is D.B. opnieuw op het rechte pad. Vonnis op 27 februari.