Politie int bijna 2.500 euro aan boetes TVDZM

10 november 2018

17u00

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft 2.458 euro aan boetes geint. De politie stond opgesteld langs de Mechelbaan op de parking van Klein Boom. “De controle was gericht naar de lading van vrachtwagens”, vertelt de politiezone. “Er werd onder meer gekeken of alle lading goed, veilig en degelijk was vastgemaakt.” In totaal werden er dertien vrachtwagen gecontroleerd. De politie controleerde een viertal uur. Het stelde zes overtredingen vast. Nadat de bestuurders hun voertuigen in regel hadden gesteld, mochten de bestuurders verder rijden.