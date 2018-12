Politie Bodukap neemt twee rijbewijzen af TVDZM

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft bij twee BOB-wintercontroles twee rijbewijzen afgenomen voor vijftien dagen. Het duo werd betrapt langs de Leuvensebaan in Putte en langs de Generaal Deschachtstraat in Sint-Katelijne-Waver. De autobestuurder in Putte bleek onder invloed te zijn van drugs. “Hij testte positief op het gebruik van cannabis”, meldt de lokale politiezone. Daar werden in totaal negentig ademtests afgenomen. “Een bestuurder moest zijn auto aan de kant laten staan voor drie uur, twee anderen deden dat voor zes uur”, gaat de politie verder. “Er werd ook nog een proces-verbaal opgemaakt voor het aantreffen van drugs.” De autobestuurder in Sint-Katelijne-Waver bleek volgens de vaststellingen teveel gedronken te hebben. “Er werden in totaal zeventien ademtest afgenomen. Naast de man die zijn rijbewijs moest inleveren voor vijftien dagen, moest een andere dit doen voor zes uur”, besluit de politiezone.