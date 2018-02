Parochiecentrum helemaal in het nieuw 08 februari 2018

02u30 0 Putte Het parochiecentrum van Putte steekt sinds kort in een nieuw jasje. De vzw die het centrum beheert en de dekenij investeerden vele uren en tienduizenden euro's aan de renovatie van de zalen, keuken, berging, verwarming en het sanitair.

"Een jaar geleden gingen de eerste werken van start. De meeste klussen gebeurden tijdens de rustige periodes, wanneer er weinig activiteit waren geboekt", legt Roger Janssens van het parochieteam uit. "De vloer, die dateerde uit de jaren veertig werd overgoten met een laag beton. De oude trap werd vervangen door een nieuwe trap die veel veiliger is en er werden ook vier bergingen voorzien. In de grote zaal kwam er een vals plafond. De tafelbladen werden vervangen en er kwamen 320 nieuwe stoelen. Een pronkstuk in ons centrum is de totaal vernieuwde keuken. We hebben geld noch moeite gespaard om van onze verouderde keuken een moderne ruimte te maken waar menig sterrenchef jaloers kan op zijn."





In de eerstkomende weken zullen ook de toog, de doorgeeffrigo en overgordijnen vervangen worden.





"Sommige werken hebben we laten uitvoeren door externe firma's. Andere werken konden we realiseren door de inzet van enkele echte vrijwilligers. Het is dankzij hen dat we dit alles konden verwezenlijken. We stellen nu al vast dat er meer boekingen zijn, zoals baby-borrels, verjaardagsfeestjes, communiefeesten en andere activiteiten in de grote zaal." (AVH)