Parket eist 12 maanden cel voor hardleerse drugsdealer Twintiger verkocht op anderhalf jaar meer dan tien kilogram cannabis Tim Van der Zeypen

07 november 2018

18u45 0 Putte Een 27-jarige man uit Mechelen stond vandaag voor de rechter. Hij moest zich verantwoorden voor het verkopen van cannabis. Op anderhalf jaar tijd verkocht hij 10,5 kilogram cannabis en verdiende hij naar verluidt zo’n 100.000 euro.

De jongeman uit Mechelen liep eind augustus 2018 tegen de lamp bij een politiecontrole langs de Mechelbaan in Putte. Eerst probeerde hij nog te vluchten maar uiteindelijk kon de politie van Bodukap hem enkele meters verder klemrijden en inrekenen. “In het voertuig werden verschillende zakjes met cannabis aangetroffen alsook een geldsom van 4.450 euro”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Hierop besloten de agenten om een huiszoeking uit te voeren. Daarbij werd er naast een geldsom van zo’n 3.000 euro ook nog anderhalve kilogram cannabis gevonden. De drugs was verpakt in verschillende zakjes.”

Parkings

Verder onderzoek bracht aan het licht dat de politie tijdens de controle op een hardleerse drugsdealer was gestoten. Niet enkel kreeg de 27-jarige eerder al twee opschortingen voor gelijkaardige feiten, enkele afnemers verklaarden dat de twintiger ruim anderhalf jaar lang cannabis en XTC had verkocht. Dat gebeurde volgens de getuigenissen van zijn klanten op parkings van benzinestations alsook op de parkings van supermarkten. De jongeman werd opgesloten in de gevangenis en voor de onderzoeksrechter gebracht. Daar verklaarde hij dat het aangetroffen geld afkomstig was van zijn job als garagist. “En die grote hoeveelheid drugs? Ik kocht in het groot aan”, klonk het. Op zitting kwam hij gedeeltelijk terug op die verklaringen. De verdediging betwiste de verkoop en het gebruik van de drugs niet langer al probeerde zijn raadsvrouw de feiten te minimaliseren.

Zware verslaving

“Mijn cliënt zag niet in dat hij iets crimineels aan het doen was tot hij in de gevangenis werd opgesloten”, vertelde zijn raadsvrouw op zitting. “Hij heeft een zware verslaving. Al vanaf zijn zestien jaar gebruikt hij cannabis. Vanaf zijn vrienden wisten dat hij af en toe aan drugs kon geraken, is hij stilaan ingerold in het dealen.” Het parket vorderde een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 1.000 euro gekoppeld aan probatie-uitstel maar kon zich ook vinden in een speciaal opvolgingstraject. “Een interessant voorstel waaraan mijn cliënt heel graag wil meewerken”, besloot de raadsvrouw. Als ook de rechter hiermee akkoord gaat, zal de rechtbank de 27-jarige gedurende een jaar lang elke maand strikt opvolgen. Als hij na een jaar clean is en geen nieuwe feiten pleegde, komt hij er vanaf met een mildere straf. Zo niet hangt hem een zware celstraf én geldboete boven het hoofd. Vonnis op 5 december.