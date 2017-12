Pachtersdreef en Leemstraat worden fietsstraten 02u34 0

Na de Oude Putsebaan worden ook de Pachtersdreef en Leemstraat fietsstraten. Die straten worden vaak gebruikt door scholieren van de Putse basisschool en scholen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. "Bijkomende reden is dat de verbinding van Putte naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver via de Waversesteenweg-Molenstraat binnen afzienbare tijd wordt aangepakt. Daar starten binnen anderhalf jaar wegen- en rioleringswerken. Tijdens deze werken willen wij sowieso een fietsvriendelijk alternatief ", zegt schepen van Mobiliteit Peter De Vooght (N-VA). "In normale omstandigheden meten wij in de straten een 1.200-tal voertuigen per dag. Dat aantal is door de werken aan het Kerkplein verdrievoudigd. En de zone 30 wordt er niet altijd gerespecteerd. Een fietsstraat zal alleszins een positieve bijdrage leveren, dat leren we uit de Oude Putsebaan." De fietsstraten zouden eind januari worden geïnstalleerd. "De kostprijs is beperkt. Het zal om enkele duizenden euro's gaan." (AVH)