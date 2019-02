Ouders en grootouders welkom op voorleeshalfuurtje in bib Antoon Verbeeck

27 februari 2019

Het voorleeshalfuurtje in de bib van Beerzel zal op woensdag 6 maart in een nieuw jasje zitten. Voor de maandelijkse voorleesmomenten in Beerzel kan de bib rekenen op een enthousiaste voorlezer en op een groep kinderen die trouw komen luisteren naar de verhalen. Tijdens de krokusvakantie is er op woensdag 6 maart een voorleesmoment voor kinderen én hun ouders en grootouders. “Op die manier werken we voor beide doelgroepen een unieke activiteit uit. Tot nu toe hadden we onze vaste voorleesmomenten voor kinderen en volwassenen telkens op een afzonderlijk moment. Marleen Feyaerts heeft nu als voorlezer van dienst voor die namiddag enkele verhalen uitgekozen die jong en iets minder jong kunnen boeien”, weet schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). Na het voorleesmoment van 14.30 uur is er voor de aanwezige kinderen een lekkernij voorzien. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Een plaats reserveren doe je via bibliotheek@putte.be of 015/76.78.81.