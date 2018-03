Opnames VTM veroorzaken onrust 20 maart 2018

Bij de inwoners van Grasheide, een deelgemeente van Putte, hebben VTM-opnames gisteren wat onrust veroorzaakt. Een politiewagen van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) stond aan een verlaten woning langs de Leuvensebaan ter hoogte van Kaaslei. Verder was er ook nog een politielint aangebracht en leek de woning hermetisch afgesloten te zijn. Er bleek dus heel wat aan de hand te zijn in de woning of in de tuin. Vermoedens van een aangetroffen levenloos lichaam zorgden voor enkele telefoontjes naar de politie maar al die ongerustheid bleek uiteindelijk nergens voor nodig te zijn. "Geen paniek: VTM is er momenteel opnames aan het maken voor een nieuwe tv-serie", meldde de lokale politiezone Bodukap zelf op zijn sociale mediapagina's. "Niets aan de hand dus." (TVDZM)