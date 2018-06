Ontdek de spetterende cartoons en illustraties van deze Puttenaars in bibliotheek 29 juni 2018

De cartoonisten Vincent Van der Auwera, afkomstig van Putte maar woonachtig in Hulshout, en Steven Van den Broeck uit Putte openen vandaag een expo in de bibliotheek van Putte. Voor de twee Puttenaars is het de eerste keer dat ze in de gemeente hun werk tonen. Vincent toont een twintigtal cartoons, recent en minder recent, en een overzicht van zijn werk, met onder andere zijn strip Paddy & Bunty. Van Steven kan je dan weer schetsen en afgewerkte illustraties komen bewonderen. De expo is tot eind augustus te bezichtigen in de bib. (AVH)