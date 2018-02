Ontbijtbuffet KLJ Beerzel 01 februari 2018

Op zondag 25 februari kan je komen ontbijten bij KLJ Beerzel. Voor het achtste jaar op rij voorziet de jeugdbeweging tussen 7.30 en 11 uur in de parochiezaal van Beerzel een uitgebreid buffet met pistolets, koffiekoeken, spek met eieren, fruit, beleg en drank. Bij aankomst krijgt iedereen een gratis glaasje cava aangeboden. De prijs voor volwassenen bedraagt 14 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is het 7 euro, kinderen tot 5 jaar eten gratis. Om praktische redenen wordt er gevraagd op voorhand in te schrijven voor dinsdag 20 februari via het formulier dat u kan vinden op www.kljbeerzel.be/evenementen. (AVH)