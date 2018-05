Onderzoek luchtkwaliteit 05 mei 2018

Curieuzeneuzen houdt in de maand mei een groot burgeronderzoek in Vlaanderen naar de luchtkwaliteit. Het gemeentebestuur van Putte doet mee aan de meetcampagne en plaatste een meetbuisje ter hoogte van het gemeentehuis, maar het is niet alleen. "Heel wat inwoners krijgen zelf de kans om de luchtkwaliteit in hun straat te meten. In Putte alleen al zijn er 60 meetpunten, op deze manier is onze gemeente goed vertegenwoordigd", zegt schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA). In gans Vlaanderen zijn er 20.000 meetpunten. (WVK)