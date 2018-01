Ondernemers tevredener over lokaal beleid 27 januari 2018

03u48 0 Putte De ondernemers in de Mechelse regio zijn meer tevreden over het lokale beleid dan gemiddeld genomen in de rest van Vlaanderen. Vooral de stad Mechelen scoort goed.

Werkgeversorganisatie Voka-Kamer van Koophandel peilde recent in 67 Vlaamse steden en gemeenten naar de ervaringen van hun lokale ondernemers. Specifiek voor de regio Mechelen ging het om een tweehonderdtal deelnemers uit Bornem, Heist-op-den-Berg, Lier en Mechelen. "Waar over Vlaanderen bekeken slechts 40 procent van de ondernemers zich echt tevreden over zijn lokaal beleid toont, gaat dat in de Mechelse regio om de helft van alle deelnemers", geeft adjunct-gedelegeerd bestuurder Roel Dockx aan. "Dat is vooral te danken aan de uitstekende waardering die de stad Mechelen van de ondernemers op haar grondgebied heeft gekregen." In lijn met het Vlaamse resultaat geeft in de Mechelse regio elf procent aan uitermate ontevreden te zijn. De ondernemers vragen vooral een beter vergunningsbeleid en betere bereikbaarheid. (WVK)