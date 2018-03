OCMW neemt voedselbedeling over van vzw 23 maart 2018

Vanaf 1 april neemt het OCMW de voedselbedeling over van vzw de Regenboog. De voedselbedeling werd een twintigtal jaren geleden opgestart door Alice Ceulemans van de vzw. "Alice kwam een aantal weken geleden aankloppen bij het OCMW met de vraag of het OCMW de voedselbedeling kon overnemen", zegt OCMW-voorzitter Bert Rousseau (N-VA). "Omdat het bestuur overtuigd is van de noodzaak om dit systeem verder te zetten, heeft de OCMW-raad, na bespreking, toegestemd met de overname. Op die manier komen de 120 gezinnen niet in de kou te staan." Voor de voedselbedeling zal er nog wel beroep gedaan worden op vrijwilligers. "Als bestuur wensen wij de huidige vrijwilligers alvast te bedanken voor hun jarenlange inzet. Wij hopen ook in de toekomst op hun inzet te kunnen rekenen, maar ook nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom." Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het nummer 015/76.78.80. (AVH)