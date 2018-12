Nieuwe kindergemeenteraad opent speelpleintje Brouwershof Els Dalemans

15 december 2018

De raadsleden van de nieuwe kindergemeenteraad van Putte legden nog maar net de eed af, en ze moesten zaterdag al meteen aan het werk. Ze werden immers in deelgemeente Beerzel verwacht voor de officiële opening van het nieuwe speelpleintje in verkaveling Het Brouwershof. Die site werd gecreëerd in een zijstraat van de Koningsbaan.

“Bij de komst van een nieuwe verkaveling zorgen we steeds voor een plek waar de buurtbewoners kunnen samenkomen en elkaar leren kennen. We leggen deze voorwaarde op aan de verkavelaar, zo kost het de gemeente en onze inwoners niets”, zegt schepen Werner Timmermans (Open Vld).

“We kozen dit keer voor een speeltuintje voor de kleinste kinderen, omdat we uit ervaring weten dat vooral jonge gezinnen in zo’n nieuwe verkaveling bouwen. Over enkele jaren vervangen we de schommels en andere speeltoestellen door aangepast materiaal, bijvoorbeeld een voetbalgoal en een basketbalring. Zo groeit het speelplein mee met de bewoners, die dan ook tieners zijn geworden.”